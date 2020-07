Rusia spune că China ar trebui să facă parte dintr-un G7 extins Rusia nu este în discuții cu Washingtonul cu privire la potențialul sau rol într-un summit extins al Grupului celor Șapte de anul acesta, a spus sâmbata viceministrul de Externe, Sergei Ryabkov, insistând ca China ar trebui de asemenea inclusa în eveniment, relateaza Reuters.

Comentariile sale facute la TASS au contracarat pe cele facute de John Sullivan, ambasadorul american în Rusia, care a spus, vineri, pentru RBC TV ca Washingtonul este &"angajat cu Ministerul rus de Externe și celelalte guverne G7 cu privire la faptul daca este un rol potrivit pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

