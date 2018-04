Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat joi seara un decret privind bazele politicii privind frontiera de stat care mentioneaza printre pericolele la adresa Rusiei 'pretentiile teritoriale ale unor state vecine', posibilitatea unor conflicte, precum si consolidarea NATO la frontiera vestica a Federatiei…

- Emmanuel Macron si-a exprimat vineri, intr-o convorbire la telefon cu presedintele rus Vladimir Putin, dorinta unei intensificari a consultarilor intre Paris si Moscova in vederea aducerii pacii in Siria, a anuntat Palatul Elysee, in urma cresterii tensiunilor, in ultimele zile, cu privire la o posibila…

- Ambasadorul rus la ONU a declarat ca Marea Britanie va regreta amarnic acuzațiile impotriva Moscovei, in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal și a fiicei lui, transmite agenția Reuters. Joi, a avut loc a doua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la cazul Skripal. Ședința…

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- "Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Campionatul Mondial de Fotbal in Rusia in aceasta vara", a declarat sefa Guvernului in Camera Comunelor. Ea a anuntat aceasta masura, intre altele, dupa ce a denuntat o vina a Moscovei in otravirea fostului spion Serghei Skripal…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…