Rusia și SUA au discutat despre securitatea în spațiu Rusia și SUA au discutat despre securitatea in spațiu Reprezentanții Departamentului de Stat al SUA, precum și ministerele apararii și energiei, au desfașurat negocieri cu colegii ruși pe tema securitații in spațiu. Intilnirea a avut loc la Viena și a durat mai mult de 14 ore, informeaza ministerul diplomatic. Dupa cum transmite bbc.com, intr-un comunicat de presa al Departamentului de st Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Rusia a tras un „glont in spatiu“, testand o misterioasa arma anti-satelit, marile puteri sunt in alerta, dar Moscova arata cu degetul tot spre Washington. Astazi, la Viena sunt prevazute negocieri intre Rusia si SUA, pe aceasta tema.

- Statele Unite si Rusia urmeaza sa poarte saptamana viitoare primele discutii oficiale bilaterale din 2013 cu privire la securitatea spatiala, dupa ce Washingtonul a acuzat Moscova de faptul ca a testat luna aceasta o arma spatiala antisatelit, a anuntat un oficial de rang inalt de la Departamentul…

- Statele Unite vor face presiuni asupra Rusiei si a Chinei pentru ca acestea sa se angajeze sa respecte norme referitoare la un mod responsabil de operare in spatiu si isi vor exprima ingrijorarea in legatura cu eforturile Moscovei si ale Beijingului de "inarmare furioasa a spatiului", a declarat…

- Statele Unite au acuzat joi Rusia ca a testat o arma ce ar putea fi folosita pentru a distruge sateliti în spatiu, exprimându-si îngrijorarea fata de o amenintare "reala, serioasa si în crestere", transmite AFP, citata de Agerpres. Comandamentul spatial american scrie,…

- Viitorul Tratatului "Cer Deschis" va fi discutat luni, 6 iulie, la Viena, in cadrul unei conferinte convocate special, potrivit romania-actualitati.ro.BBC amintește ca acordul, care a intrat in vigoare in 1992, permite survolul reciproc intre Rusia si alte peste 30 de tari semnatare, pentru…

- SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti, primele doua clasate in campionatul Romaniei, suspendate definitiv din cauza pandemiei de coronavirus, si-au aflat adversarele din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, editia 2020-2021, potrivit tragerii al sorti efectuate miercuri la Viena. …

- China refuza sa participe la negocieri tripartite de dezarmare cu SUA si Rusia, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, informeaza dpa. Oficiali ai SUA si Rusiei au stabilit sa se intalneasca pe 22 iunie, la Viena, pentru o noua runda de negocieri cu…

- Miercuri, 27 mai, SpaceX si NASA scriu o pagina in istoria cuceririlor spatiale prin reluarea lansarilor de astronauti de pe pamant american, cu tehnologie americana, dupa o pauza de aproape 10 ani de la retragerea din uz a flotilei de navete spatiale, perioada in care lansarile spre ISS au fost asigurate…