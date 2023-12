Rusia și NASA vor continua să colaboreze în privința zborurilor spre ISS In ciuda razboiului din Ucraina, Rusia și NASA vor continua sa colaboreze, Agenția spațiala rusa (Roscosmos) anunțand joi, 28 decembrie, prelungirea pana in 2025 a zborurilor incrucișate cu NASA spre ISS. Scopul? Menținerea fiabilitații funcționarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) in general, se precizeaza intr-un comunicat, citat de HuffPost. Același comunicat mai indica faptul ca aceste zboruri permit garantarea prezenței cel puțin a unui reprezentant al Roscosmos și al NASA pe segmentele respective ale stației. Potrivit comunicatului, doua anexe la acordul dintre Rusia și NASA privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

