Rusia și Iran întăresc BRICS, devalorizând dolarul Iranul și Rusia au incheiat un acord, care prevede tranzacționarea monedele lor locale(BRICS) in locul dolarului american, a informat miercuri agenția de știri de stat a Iranului IRNA. „Inființarea de noi platforme financiare și bancare a deschis un „nou capitol” in relațiile bancare dintre Iran și Rusia, cele doua țari fiind de acord sa renunțe la dolarul american și, in schimb, sa tranzacționeze in monede locale”, a spus IRNA, citand informații de la Banca Iranului. Acordul a fost semnat in cadrul unei intalniri organizate in Rusia intre guvernatorii bancilor centrale din cele doua națiuni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deseori denumita ”Google a Rusiei”, firma de tehnologie Yandex a fost una dintre putinele companii rusesti cu potentialul de a deveni o afacere globala, pana cand Moscova a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. De mai bine de un an, Yandex si Kremlinul au fost implicate in negocieri pentru a incerca…

- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Elvira Nabiullina, șefa bancii centrale din Rusia, este tehnocrata care ține in viața mașinaria de razboi a lui Putin, relateaza Politico. Ea a reușit sa evite cele mai grave consecințe ale sancțiunilor impuse impotriva Moscovei, care erau menite sa epuizeze cuferele Kremlinului, prelungind astfel conflictul…

- Rusia isi mentine deschisa „fereastra” spre Europa in pofida „vremurilor dificile”, a declarat vineri presedintele Vladimir Putin, informeaza dpa. Presedintele Vladimir Putin a declarat la un forum cultural din Sankt Petersburg ca Rusia nu va exclude Europa, potrivit agentiei de stiri de stat TASS.…

- Yellen a spus ca a abordat problema in timpul unei antalniri de doua zile cu vicepremierul chinez He Lifeng, exprimandu-si ingrijorarea ca echipamentele ”utile pentru armata Rusiei” se sustrag de la sanctiuni si ajung la Moscova pentru a-i ajuta razboiul impotriva Ucrainei. ”Am subliniat ca companiile…

- Gruparea criminala condusa de Ilan Șor ar fi cheltuit circa 1 miliard de lei moldovenești pentru coruperea cetațenilor in contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie. Declarația a fost facuta de directorul Serviciului de Informație și Securitate, Alexandru Musteața, in cadrul unei conferințe…

- Israelul denunta joi invitatia de catre Rusia unei delegatii a miscarii islamiste palestiniene Hamas drept ”deplorabila” si cere Moscovei sa ”expulzeze” aceasta delegatie, relateaza AFP, conform news.ro.”Hamasul este o organizatie terorista mai rea decat Statul Islamic”, denunta intr-un comunicat…

- FIFA ia in considerare ridicarea suspendarii Rusiei din competitiile nationale de fotbal dupa ce UEFA si-a relaxat pozitia in aceasta chestiune saptamana trecuta, a relatat miercuri Sky News, citata de Reuters. O decizie ar putea fi luata la reuniunea Consiliului FIFA care are loc miercuri si care…