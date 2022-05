”Candidatura Moscovei pentru gazduirea Expo 2030, in fata concurentei celorlalti patru candidati, este clar ca nu va fi evaluata in mod corect si impartial”, a anuntat Ministerul rus de Externe intr-un comunicat. Expozitiile Mondiale (”World Expo) au devenit o alta victima a unei ”campanii anti-ruse la scara larga” purtata de tarile occidentale, menita sa expulzeze Rusia din toate domeniile de cooperare, se mai arata in comunicat. Ministerul a notificat luni Biroul International de Expozitii cu privire la decizia sa. De asemenea, Biroul International de Expozitii a confirmat ca a primit notificarea…