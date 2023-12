Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Informații Militare a Ucrainei a facut publica recent interceptarea unei discuții intre doi soldați ruși care se plang de condițiile oferite de autoritați in contextul razboiului din Ucraina, relateaza Kiev Post.Cei doi sunt revoltați ca nu au mai avut concediu de doi ani și amenința…

- Pe fondul tensiunilor de la varful Ucrainei, Rusia rasucește 'cuțitul' in moralul soldaților ucraineni: 'Avansam in toate direcțiile!'Armata rusa inainteaza "in toate directiile" in Ucraina, a declarat vineri ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, fortele sale accentuand presiunea asupra frontului…

- In contextul in care Kievul si analistii militari independenti sunt incapabili sa prezica deznodamantul conflictului armat dintre Ucraina si Rusia ce dureaza de 20 de luni, unii ucraineni apeleaza de acum la astrologi, cititori in carti de tarot, vrajitori si magicieni pentru a prezice viitorul, relateaza…

- Kremlinul a avut vineri, 6 octombrie, o noua reacție sfidatoare dupa ce a fost intrebat despre lovitura sangeroasa a forțelor rusești in urma carora peste 50 de civili au fost uciși in satul ucrainean Groza din regiunea Harkov , relateaza Hotnews. „Armata rusa nu ataca ținte civile. Loviturile sunt…

- Mai mulți experți afirma ca Moscova "nu este atat de puternica pe cat pare" dupa un an și jumatate de razboi in Ucraina și ca mercenarii ar putea pregati "o alta lovitura de stat", conform Rador Radio Romania.La nouasprezece luni de la inceputul razboiului ucrainean, dupa demararea invaziei ruse,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care stabileste campania de recrutare de toamna. Astfel ca sunt chemați 130.000 de cetateni la serviciul militar obligatoriu.Potrivit noului decret, toti barbatii din Rusia cu varste intre 18 si 27 de ani sunt obligati sa efectueze un serviciu militar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO este doar…

- Putin baga bani mai mulți in armata! Rusia vrea sa majoreze 2024 cheltuielile din domeniul apararii la 6% din PIB (Bloomberg)Rusia intentioneaza in 2024 sa isi majoreze masiv cheltuielile din domeniul apararii, acestea urmand sa ajunga la 6% din PIB, de la 3,9% din PIB in 2023 si 2,7% din PIB in…