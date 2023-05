Stiri pe aceeasi tema

- ”La invitatia premierului Li Qiang (…), premierul Federatiei ruse (Mihail) Misustin va efectua o vizita oficiala in China, la 23 si 24 mai”, anunta un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin. ”Cooperea chinezo-rusa in domeniile economic si comercial va fi discutata”, anunta…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, avertizeaza ca Rusia va raspunde cu „actiuni concrete” dupa presupusul incident cu drone deasupra Kremlinului, elateaza Reuters, EFE si AFP, potrivit Agerpres. Rusia a acuzat miercuri Ucraina ca a lansat doua drone asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe…

- Moscova va raspunde cu "actiuni concrete" in urma incidentului de miercuri cu drone deasupra Kremlinului, a declarat vineri, 5 mai, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, care a catalogat presupusul atac drept un "act ostil", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri Reuters, AFP și EFE.Noile…

- Incidentul de miercuri cu drone deasupra Kremlinului a fost un ”act ostil”, a declarat vineri, 5 mai, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, avertizand ca Rusia va raspunde cu ”actiuni concrete”, relateaza Reuters și Agerpres. Miercuri, Rusia a acuzat Ucraina ca a lansat doua drone asupra Kremlinului…

- Incidentul de miercuri cu drone deasupra Kremlinului a fost un „act ostil”, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, avertizand ca Rusia va raspunde cu „actiuni concrete”, relateaza Reuters, EFE si AFP. Rusia a acuzat miercuri Ucraina ca a lansat doua drone asupra Kremlinului cu scopul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca va putea profita de influenta Chinei in conflictul dintre Ucraina si Rusia, in urma unei conversatii telefonice cu omologul sau chinez Xi Jinping, prima dupa inceperea agresiunii ruse contra tarii vecine in urma cu 14 luni, relateaza joi DPA. ”Exista…

- La Moscova, liderii chinez și rus au pus in scena o cooperare cu „perspective nelimitate”. Rusia, slabita, apare mai mult ca niciodata dependenta de aliatul sau Vladimir Putin și Xi Jinping au ținut un toast in seara de marți, 21 martie, pentru „prosperitatea și bunastarea popoarelor Rusiei și Chinei”,…

- Liderii fostelor republici sovietice din Asia Centrala au fost invitati de catre presedintele chinez Xi Jinping - in mai - la un prim summit ”China-Asia Centrala”, in contextul in care Beijingul si-a consolidat amprenta in aceasta regiune, in care fosta putere tutelara rusa - impotmolita in Razboiul…