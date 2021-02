Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se declara pregatita sa revina in cadrul Tratatului ”Cer deschis” (”Open Sky”) de control militar, daca Statele Unite revin si ele in tratat, subliniind insa ca ”nu va astepta etern” o decizie americana in acest sens, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Noi lasam usa deschisa. Insa colegii…

- Rusia s-a declarat marti pregatita sa revina in tratatul Cer Deschis privind controlul activitatilor militare daca SUA vor proceda intr-un mod similar, subliniind totodata ca 'nu va astepta la nesfarsit' o decizie americana, relateaza France Presse. 'Lasam usa deschisa. Dar colegii nostri…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Moscova nu se pregateste in niciun fel pentru inaugurarea noului presedinte ales american Joe Biden miercuri la Washington, dar conteaza pe relatii bune cu Statele Unite ale Americii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS.…

- Rusia si-a anuntat vineri retragerea din Tratatul „Cer Deschis”, oficializandu-si astfel iesirea din al doilea acord privind controlul armamentului. Vineri, cu cateva zile inainte de investirea lui Joe Biden, Rusia si-a anuntat retragerea din Tratatul „Cer Deschis”. Moscova si-a motivat decizia iesirii…

- Investigatorii companiei de securitate cibernetica Kaspersky, din Moscova, au declarat ca ”usa din spate” folosita pentru a compromite pana la 18.000 de clienti ai producatorului american de software SolarWinds seamana foarte mult cu malware-ul legat de un grup de hacking cunoscut sub numele de ”Turla”,…

- SUA vor inchide activitatea celor doua consulate de pe teritoriul Rusiei, de la Vladivostok si Ekaterinburg, a anuntat Departamentul de Stat invocand probleme de siguranta si securitate la facilitatile in care operatiunile au fost restranse prin COVID-19. Secretarul de stat Mike Pompeo, dupa…

- Participarea Statelor Unite la tratatul Cer Deschis s-a incheiat oficial duminica, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Washingtonul anuntase de sase luni ca se va retrage din acordul menit sa 'evite surprizele in mod cooperativ', prin permiterea survolurilor in scop de observare a fortelor…