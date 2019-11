Stiri pe aceeasi tema

- ''Eu nu cred ca o astfel de apreciere intempestiva este necesara, chiar daca avem probleme, chiar daca trebuie sa ne dezmeticim'', a spus Merkel intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, desfasurata la Berlin. Potrivit sefei executivului german, Emmanuel…

- "Ceea ce suntem pe cale sa traim este moartea cerebrala a NATO" a declarat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, saptamanalului The Economist, explicand aceasta "moarte" prin dezangajarea americana fata de aliatii NATO si comportamentul Turciei, membra a Aliantei Nord-Atlanctice. Este "necesara…

- Presedintele francez Emmanuel Macron sustine ca "suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrala a NATO", potrivit Agerpres."Nu exista nicio coordonare a deciziei strategice a SUA cu partenerii din NATO si asistam la o agresiune desfasurata de un alt partener din NATO, Turcia, intr-o zona…

- Presedintele francez Emmanuel Macron sustine ca "suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrala a NATO", explicandu-si opinia prin dezangajarea SUA si comportamentul Turciei, stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Declaratia a fost facuta pentru saptamanalul The Economist,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a explicat opinia prin dezangajarea SUA si comportamentul Turciei, stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Declaratia a fost facuta pentru saptamanalul The Economist, in editia aparuta joi. 'Trebuie clarificat acum care sunt obiectivele…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a declarat joi ca nu vrea sa faca din Turcia vecina un stat "dusman", in pofida ofensivei turce in nordul tarii care a provocat o confruntare intre cele doua armate, relateaza AFP. "Trebuie sa ne asiguram ca nu transformam Turcia intr-un dusman", a declarat Bashar…

- Abandonati de Statele Unite, kurzii sirieni au chemat in ajutor fortele armate ale Siriei, cerandu-le sa se desfasoare in unele sectoare din nord, in special la Manbij si Ain Issa, la circa 30 de kilometri de frontiera cu Turcia. Armata turca si aliatii sai sirieni - fosti combatanti rebeli…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu acordat posturilor de televiziune RT, Arabik Sky News si Al Arabiya, ca toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria trebuie sa se retraga din aceasta tara. Liderul de la Kremlin susține ca acestea opereaza fara autorizarea…