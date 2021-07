Rusia restabilește legăturile aeriene cu Franța Rusia își va restabili legaturile aeriene cu Franța începând cu 24 iulie dupa ce le-a suspendat mai mult de un an pentru a stopa pandemia Covid-19, au anunțat miercuri autoritațile, citate de AFP.



Într-o declarație, centrul de gestionare a focarelor din Rusia a declarat ca zborurile regulate Moscova / Paris și Moscova / Nisa vor fi operate de patru ori pe saptamâna. Zborurile Saint Petersburg / Paris și Saint Petersburg / Nice vor avea loc, de asemenea, de doua ori pe saptamâna.



De asemenea, țara își va restabili legaturile aeriene cu Republica… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

