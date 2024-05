Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei a subliniat importanta organizarii primului Summit al Energiei Nucleare, desfasurat recent la Bruxelles, precum si necesitatea investitiei in inovare tehnologica pentru dezvoltarea domeniului energiei nucleare, transmite Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa.…

- ”Ilie Serbanescu a fost unul dintre cei mai apreciati si valorosi economisti romani, un adevarat om de stat, un om cu o viziune, care si-a dorit intotdeauna ceea ce a fost mai bine pentru tara. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, este mesajul premierului Marcel Ciolacu. ”Romania e de azi mai saraca.…

- Ministrul Muncii vine cu informații pentru pensionarii care nu pot obține adeverințele de vechime in munca pentru recalculare. Exista posibilitatea in care anumiți romani sa nu poata obține aceste documente de la angajatorii care nu mai sunt in stare de funcționare. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu,…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- Cristian Pistol anunta, marti, intr-o postare pe Facebook, ca asocieri de constructori din Romania, Spania, Bulgaria si Ucraina au depus oferte pentru reluarea lucrarilor la PasajulCernica si largirea la patrubenzi a sectorului din Centura Bucuresti (DNCB) DN2 – A2 Cele cinci asocieri sunt: – Asocierea…

- Benzina s-a scumpit! Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut azi prețurile la benzina, menținand neschimbat prețul motorinei, scrie economica.net . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa citata, afișeaza pe data de 19 martie 2024 un preț al…

- Prin acest act normativ, se instituie o schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare in perioada pandemiei Covid de ajutorul de stat instituit prin Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii si a intreprinderilor mici cu capitalizare de piata IMM Invest–Romania,…