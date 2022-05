Gazprom a anuntat, marti, ca a intrerupt complet livrarile de gaze catre comerciantul olandez de gaze GasTerra. De asemenea, Gazprom a precizat ulterior ca va sista fluxurile de gaze catre compania daneza Orsted si catre compania de gaze britanica Shell Energy pentru contractul sau de furnizare de gaze catre Germania, dupa ce ambele companii au esuat sa faca plati in ruble. Aceasta reprezinta ultima masura de retorsiune a colosului rus energetic la sanctiunile occidentale impuse Moscovei in urma invaziei Ucrainei din 24 februarie, care a dus la cresterea preturilor gazelor in Europa Anunturile…