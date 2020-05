Rusia raportează aproape 10.000 de cazuri noi de coronavirus Noile infecții au crescut cu 9.623, pana la 124.054 de cazuri in ultimele 24 de ore, deoarece autoritațile reduc restricțiile mai stricte de circulație, transmite Al Jazeera. Rusia a raportat 9.623 de cazuri noi de coronavirus – cea mai mare creștere zilnica de la inceputul pandemiei – ducand totalul la 124.054, in mare parte in capitala […] The post Rusia raporteaza aproape 10.000 de cazuri noi de coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

