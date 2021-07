Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Moscova a prelungit miercuri cu sase luni arestul la domiciliu al purtatoarei de cuvant a lui Aleksei Navalnii, a anuntat un aliat al opozantului, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant al lui Navalnii, Kira Iarmis, este in arest la domiciliu din februarie dupa ce autoritatile…

- Vladimir Putin, 68 de ani, s-a imunizat in luna martie anti-COVID, fara camere de luat de vederi și fara sa precizeze ce ser a folosit. Miercuri, președintele rus a dezvaluit, in cele din urma, ca s-a vaccinat cu serul autohton Sputnik V și ca a avut și efecte secundare, iar dupa cateva zile dezvoltase…

- Mai multor ruși le este interzis astazi sa candideze la alegeri decât în perioada Uniunii Sovietice, potrivit unui nou studiu realizat de organizația independenta de monitorizare a alegerilor Golos, relateaza Moscow Times.Golos estimeaza ca unui numar de cel puțin 9 milioane de ruși,…

- Alexei Navalnîi, opozantul rus încarcerat de regimul Vladimir Putin pentru ca ar fi încalcat termenii unei pedepse cu suspendare în timp ce se trata în Germania, dupa ce fusese otravit cu noviciok în Siberia, împlinește vineri, 4 iunie, 45 de ani. Principalul…

- Evenimentele din Rusia au luat o noua turnura dupa ce Ivan Pavlov, avocatul lui Alexei Navalnii, a fost bagat la inchisoare! El reprezinta organizatiile opozantului lui Putin. Avocatul a fost arestat vineri intr-un hotel din Moscova de catre Serviciul federal de securitate (FSB), au anuntat colegii…

- Estonia analizeaza „serios” acordarea de azil politic disidentului rus Alexei Navalnii in cazul in care acesta este exilat de catre Kremlin sau parasește voluntar țara, a declarat ministrul estonian de externe Eva-Maria Liimets, citat de hotnews . Navalnii este tratat in prezent la un spital aflat la…

- Germania vrea sa cumpere pâna la 30 de milioane de doze Sputnik în iunie, iulie și august, daca Agenția Europeana a Medicamentelor va autoriza acest vaccin rusesc, a declarat joi, la Moscova, premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer.Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn,…