- Marți, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu a declarat ca porturile ucrainene Berdiansk si Mariupol, cucerite de ruși, au fost deminate si sunt pregatite sa reia transporturile de cereale, relateaza Reuters. Serghei Soigu a mai spus in cadrul declaratiilor televizate ca 6.489 de militari ucraineni…

- Vladimir Putin spune ca vina pentru criza alimentara care se preconizeaza la nivel global nu este a Rusiei. Acesta a afirmat pentru televiziunea de stat Rossiya 1 ca dupa deminarea porturilor ucrainene de la Marea Neagra, Rusia va asigura trecerea „in siguranța” a transporturilor navale de cereale din…

- Colonelul rus in retragere Mihail Khodarenok a declarat ca orice discutie despre capacitatea Ucrainei de a contraataca este o "mare exagerare", la doar o zi dupa ce a criticat operatiunile militare ale Rusiei in Ucraina, afirmand ca situatia pentru Rusia s-ar putea "inrautati". Vorbind miercuri la…

- "Rusia zice ca a atacat Ucraina ca sa nu ajunga NATO la granița cu ei. Sa nu intre Ucraina in NATO. Noua condiție pe care o pune este ca Ucraina sa nu intre niciodata in NATO. Singurul lucru pe care l-a realizat in acest atac este ca i-a convins pe finlandezi sa intre in NATO. Asta e rezultatul politicii…

- Ucraina și UE au discutat despre luarea unor ”masuri imediate pentru a debloca porturile ucrainene in vederea exportului de cereale”, dupa ce blocada rusa a porturilor din Marea Neagra i-a forțat pe exportatorii de cereale sa gaseasca alte soluții pentru transportul marfurilor, transmite BBC. Discuțiile…

- Considerat cel mai bun jucator de șah al tuturor timpurilor, rusul Garry Kasparov, revenit la București dupa un an, a declarat la TVR ca „oricine iși arata sprijinul pentru razboiul lui Putin trebuie interzis” și considera ca nu este nicio diferența intre Hitler, Stalin, Putin și „poate și pe Ceaușescu…

- Situația ramane dramatica in Mariupol. Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat ca nu poate livra ajutoare pana cand Rusia si Ucraina nu ajung la un acord ”care sa garanteze trecerea in siguranta”, relateaza BBC. ”Partile trebuie sa fie garantii si sa aiba un acord care sa permita trecerea…