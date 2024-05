Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a emis, joi dupa-amiaza, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele minorului de 15 ani acuzat de uciderea Raisei, fetita de doi ani si cinci luni, din comuna Breasta, judetul Dolj, gasita moarta in urma cu doua zile, informeaza Agerpres.

- Un barbat de 54 de ani a fost arestat preventiv de Tribunalul Dolj, pentru 30 de zile, fiind acuzat ca si-a ucis partenera de viata pe care a lovit-o de mai multe ori cu corpuri dure, potrivit news.ro. Politistii din Dolj au fost sesizati despre faptul ca o femeie de 46 de ani din localitatea Simnicu…