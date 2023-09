Stiri pe aceeasi tema

- ”SWIFT a confirmat ca RSHB Capital S.A. va fi eligibila sa solicite aderarea si accesul la SWIFT pentru tranzactii cu alimente si ingrasaminte, pe baza statutului sau actual de emitent de titluri de creanta”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ministrului rus de Externe Serghei…

- Dupa 3 saptamani de canicula, ONU confirma ca iulie 2023 va fi cea mai calda luna inregistrata vreodataEra incalzirii globale a luat sfarsit si a sosit "era fierberii global", a declarat joi secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa ce oamenii de stiinta au confirmat ca luna iulie va fi cea…

- Kremlinul a declarat marti ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti „nu este pusa in aplicare”, respingand astfel apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca Moscova sa…

- Banca centrala a Ucrainei a anuntat ca va nationaliza Sense Bank, detinuta de Rusia, una dintre cele mai importante banci comerciale din tara, si o va pune sub administrare temporara, vineri, transmite Reuters.Banca Nationala a Ucrainei (BNU) a declarat joi, intr-o declaratie, ca a decis ”sa retraga…

- Ultima nava care opereaza in cadrul acordului negociat de ONU care permite exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra a parasit portul Odesa duminica dimineața, inainte de termenul limita pentru prelungirea ințelegerii, scrie Reuters, potrivit Mediafax.Rusia nu a fost de acord sa inregistreze…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Ministrii Energiei din UE s-au intalnit la Luxemburg pentru a conveni asupra unei pozitii comune cu privire la noile reguli care urmaresc, de asemenea, sa evite repetarea crizei energetice de anul trecut, cand preturile record ale gazelor au lasat consumatorii cu facturi pentru energie in crestere.…