Rusia oferă petrol la superofertă: India și-a mărit de zece ori importurile Al treilea cel mai mare importator de petrol din lume, India, și-a crescut de zece ori importurile de petrol din Federația Rusa și a economisit 5 miliarde de dolari, scrie BBC, care citeaza datele bancii de stat Bank of Baroda, in contextul in care Rusia vinde țiței la preț redus catre țarile asiatice. India a economisit astfel aproximativ 5 miliarde de dolari, arata cifrele. „Acest lucru se intampla intr-un moment in care țarile occidentale reduc importurile de energie din Rusia dupa invazia acesteia in Ucraina. In 2021, petrolul rusesc a reprezentat doar 2% din importurile anuale de țiței… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

