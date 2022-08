Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a abordat cateva tari din Asia pentru a le oferi posibile contracte de petrol pe termen lung cu un discount de pana la 30%, a anuntat Bloomberg citand un oficial occidental, transmite Reuters. Discutiile ar putea reprezenta un indiciu ca Rusia incearca sa evite discutiile din G7 privind crearea…

- Rusia si-a mentinut pozitia de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a doua treia consecutiv in iulie, cumparatorii chinezi sporind livrarile la preturi reduse si reducand achizitiile mai scumpe din tari ca Angola si Brazilia, transmite Reuters, citat de AgerPres .

- Rusia si-a mentinut statutul de cel mai mare furnizor de petrol al Chinei pentru a treia luna consecutiv, in iulie, au aratat datele publicate sambata, in timp ce rafinariile independente si-au intensificat achizitiile la preturi mici, in timp ce le-au redus pe cele de la furnizori rivali precum Angola…

- Caspian Pipeline Consortium (CPC), una dintre cele mai mari conducte de titei din lume, care aduce petrol din Kazahstan in Marea Neagra via Rusia, trebuie sa-si opreasca activitatea pentru 30 de zile, potrivit deciziei unui tribunal rusesc, dar cu toate acestea sursele sustin ca exporturile de titei…

- Consorțiul Conductei Caspice (CPC), care transporta petrol din Kazahstan catre Marea Neagra prin una dintre cele mai mari conducte din lume, trebuie sa-și suspende activitatea timp de 30 de zile, a decis un tribunal rusesc, potrivit Reuters.

- Rusia a devenit in luna mai al doilea mare furnizor de petrol al Indiei, retrogradand Arabia Saudita pe locul trei, arata datele din surse comerciale, consultate de Reuters. Irakul ramane in continuare principala sursa de petrol a Indiei.

- Rusia ar putea obtine acum venituri mai mari din combustibilii fosili decat cu putin timp inainte de invazia sa in Ucraina, deoarece cresterile globale ale preturilor au compensat impactul eforturilor occidentale de a-i restrictiona vanzarile, a declarat reprezentantul SUA pentru securitatea energetica,…

- Rusia si-a majorat usor productia de petrol la 10,17 milioane de barili pe zi (bpd) in perioada 1 - 29 mai, a anuntat luni agentia rusa de presa TASS, desi inca este cu aproape un milion bpd sub nivelul inregistrat inainte de impunerea sanctiunilor occidentale, transmite Reuters. Sanctiunile occidentale…