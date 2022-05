Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite considera ca documentele prezentate de Rusia in Consiliul de Securitate al ONU nu confirma acuzațiile de activitați militar-biologice in Ucraina cu participarea Washingtonului. Acest lucru a fost declarat vineri de reprezentantul permanent adjunct al Statelor Unite la ONU, Richard Mills,…

Marți, 10 mai 2022, parlamentul lituanian a votat in unanimitate pentru a recunoaște razboiul Rusiei impotriva Ucrainei drept genocid, iar Federația Rusa ca stat terorist, potrivit presei din țara baltica.

Rusia a acuzat vineri Ucraina ca a efectuat atacuri cu mortiere asupra unui punct de trecere a frontierei in Kursk si a unui sat din Briansk (regiuni situate in sud-vestul Rusiei), fara sa produca victime sau pagube materiale, transmit EFE si Reuters.

China a respins joi acuzatiile "nejustificate" ale SUA cu privire la relatia sa cu Rusia in plin razboi cu Ucraina, afirmand ca Beijingul lucreaza pentru pace si se afla "de partea buna a istoriei", potrivit AFP.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, considera situația de la Bucea un drept exemplu de falsa propaganda ucraineana. Potrivit agenției ruse de presa TASS, Dmitri Medvedev este sigur ca situația de la Bucea a devenit un alt fals al propagandei ucrainene.…

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat ca Federația Rusa nu iși propune sa rastoarne regimul de la Kiev in timpul „operațiunii speciale" in Ucraina.

Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație alaturi de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și arata ca atacul Rusiei impotriva Ucrainei amenința și țarile NATO.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut vineri intoarcerea "soldatilor in cazarmile lor", in timp ce razboiul dintre Rusia si Ucraina face ravagii, afirmand ca este necesar "sa se acorde o noua sansa pacii" dupa vetoul Rusiei in Consiliul de Securitate asupra unei rezolutii denuntand…