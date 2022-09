Stiri pe aceeasi tema

- „Eu imi doresc sa descentralizez toate lucrurile care au fost tinute in acesti ani in mana, indiferent de guvernele care au fost in toti acesti 30 de ani, sa se tina la Bucuresti in mana tot. Nu. Aceste lucruri trebuie sa fie descentralizate catre administratiile locale. Eu provin din administratia…

- Ministerul Apararii cere acordul parlamentului pentru achiziția a 3 sisteme Bayraktar TB2, evaluate la 300 de milioane de dolari, se arata intr-un document inaintat legislativului. ”Achiziția sistemelor de aeronave bara echipaj uman la bord (UAS) Bayraktar TB2 are in vedere implementarea Țintelor de…

- ”Inmagazinarea in depozite, pentru iarna a depasit cu mult graficul asumat. La 1 septembrie am fi trebuit sa avem 57% din capacitatea de depozitare totala a depozitelor din Romania, suntem deja la 70%, estimam ca probabil in cursul lunii septembrie vom ajunge la cei 80% minim si continuam sa inmagazinam.…

- …dupa șase luni de lupta. Dar fara echipaje și in stare destul de proasta și doar ca piese in cadrul expoziției organizate cu ocazia Zilei Naționale a Ucrainei. De cealalta Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Alexandru ȘTEFANESCU – Razboiul de langa noi – Tancurile rusești au ajuns in centrul Kievului…

- Murad a postat, marti, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre situatia din turism. “Domnule prim-ministru, va rugam din suflet, greseala din Mamaia sa nu se repete in sud. Vrem sa interveniti sa dati ordonanta sa nu se mai faca constructii ca in Mamaia. O sa stricati si statiunile Neptun, Olimp,…

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…

- Porturile maritime comerciale din Europa de Sud-Est sunt puncte nodale pentru traficul de cocaina și heroina și pentru comerțul ilegal. Droguri, expediate in principal din America Latina, se gasesc adesea in containerele cu fructe proaspete – mai ales in cele cu banane, se arata in noul raport al Inițiativei…

- Criza politica in Bulgaria. Ministrul de Externe, Teodora Genchovska, și ministrul Energiei, Alexander Nikolov, reprezentanți ai partidului „Exista un astfel de popor”, au demisionat luni, dupa ce liderul partidului, Slavi Trifonov, a luat decizia de a retrage miniștrii din cabinet. „Ii rechem pe miniștrii…