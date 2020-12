Stiri pe aceeasi tema

- O nava de pescuit ruseasca s-a scufundat, luni, in Marea Barenț din Oceanul Arctic, in apropierea arhipelagului Novaia Zemlia, au anunțat autoritațile ruse, transmit France Presse si Reuters.

- Unsprezece persoane in varsta cu probleme de mobilitate au murit intr-un incendiu la un camin de batrani in primele ore ale zilei de marti in regiunea rusa Baskortostan din muntii Urali, au anuntat autoritatile, citate de Reuters. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 3 dimineata (22.00 GMT luni) in…

- Ministerul rus al Apararii a dat publicitatii marti seara o inregistrare video care arata cum nava antisubmarin de mare capacitate "Amiral Vinogradov" alunga - potrivit Moscovei - distrugatorul USS John S. McCain din apele teritoriale ale Federatiei Ruse in Golful Petru cel Mare din Extremul Orient…

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu au interventi, vineri noapte, la un accident rutier ce a avut loc pe DN 5, in zona Alidora. In accident au fost implicate un autoturism, in care se aflau doua persoane, si un microbuz, in care erau sapte persoane.…

- Numele opozantei belaruse Svetlana Tihanovskaia apare in baza de date cu persoane cautate de catre Rusia, in urma unor proceduri declansate impotriva acesteia in Belarus, anunta Ministerul rus de Interne, potrivit AFP.

- Autoritatile ruse i-au evacuat de urgenta, miercuri, pe locuitorii din peste zece sate din regiunea Reazan, dupa ce un incendiu a izbucnit la un depozit de munitii, acoperind cerul cu un fum dens, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o inregistrare care a circulat pe retelele sociale, puteau…