Stiri pe aceeasi tema

- Teritoriul arctic al Rusiei a inregistrat recorduri de temperatura "extraordinare" in iunie, care au provocat incendii neobisnuite in tundra, a declarat marti seful Agentiei meteorologice ruse, legand aceste anomalii de schimbarile climatice, relateaza AFP. "Am avut conditii meteorologice…

- Statele Unite s-au declarat luni "indignate" de condamnarea in Rusia a americano-britanicului Paul Whelan la 16 ani de inchisoare pentru spionaj si au cerut "eliberarea imediata" a acestuia, informeaza AFP.Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a deplans "un proces secret, cu dovezi…

- Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters.Whelan - care, in afara de cetatenia…

- Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj in favoarea SUA si l-a condamnat la 16 ani de inchisoare dupa un proces cu usile inchise, denuntat de diplomati americani ca nedrept si opac, potrivit Reuters. Whelan - care, in afara de cetatenia americana,…

- Purtatorul de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson a anunțat ca​ Regatul Unit nu va susține reprimirea Rusiei la discuțiile G7 daca Moscova „nu își va înceta activitațile agresive și destabilizatoare”, relateaza Politico.Orice tentativa a președintelui Donald…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca autoritatile au sub control situatia crizei legate de coronavirus, el mentionand ca totul se va rezolva, desi duminica Rusia a inregistrat o crestere in privinta numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters.Citește și: Unul dintre miliardarii…

- Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a anunțat marți arestarea unuia dintre generalii sai, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei, scrie AFP.Generalul Valeri Șaitanov, "suspectat de înalta tradare și de planificare de atentate, a fost arestat astazi", a anunțat SBU, într-un…

- O critica acerba a politicii sanitare duse de Guvernul rus, Anastasia Vasilieva a fost arestata in timp ce livra masti sanitare, manusi si echipamente medicale. In timp ce Vladimir Putin ignora epidemia de coronavirus si isi pregatea referendumul care sa-i permita sa ramana presedinte dupa 2024,…