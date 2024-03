Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Basmanni din Moscova a decis marti arestarea in lipsa a sefului Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, acuzat de terorism, transmite EFE, relateaza Agerpres. "Prin decizia Tribunalului districtual din Basmanni de la Moscova, se decide sa se impuna lui Vasil Vasilievici…

- Ucraina va desfașura mai multe operațiuni in Rusia și va schimba tactica pentru a ramane „cu un pas inainte” fața de Rusia, a declarat Vasyl Maliuk, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pe 25 martie. SBU și serviciile de informații militare ale Ucrainei s-au angajat intr-o campanie…

- Președintele rus Vladimir Putin a dat ordin Serviciului Federal de Securitate (FSB) sa sprijine companiile rusești in evitarea sancțiunilor occidentale și extinderea pe noi piețe globale. Intr-un discurs la sediul central al FSB din Piața Lubianka din Moscova, Vladimir Putin a subliniat necesitatea…

- Dronele de atac ucrainene cu raza lunga de actiune lansate de serviciul de securitate interna SBU au lovit pana acum 12 rafinarii de petrol rusesti in timpul razboiului, a declarat duminica o sursa din cadrul serviciilor secrete ucrainene pentru Reuters, relateaza News.ro.Oficialii din regiunea Krasnodar,…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a prezentat detaliile așa-numitei Formule de Pace a Rusiei, care cere capitularea Ucrainei, „plata tuturor compensațiilor datorate Rusiei” și „adoptarea unui act privind reunificarea fostele teritorii ale Ucrainei cu Federația Rusa”,…

- Serviciul de securitate ucrainean a fost in spatele atacurilor care au vizat mai multe rafinarii și depozite de petrol din Rusia, a anunțat o sursa din Ucraina. Atacurile nocturne au avut consecințe „semnificative”, mai susține sursa. Serviciul de securitate al Ucrainei a coordonat valul de atacuri…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, cu puțin timp in urma, ca a decis sa intre in competitie pentru functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei”, a declarat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, citat de Agerpres. El a apreciat ca „este…

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…