Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a numit un nou sef interimar al fortelor sale aerospatiale, pentru a-l inlocui pe generalul Serghei Surovikin, care a disparut din prim-plan dupa tentativa eșuata de insurecție a mercenarilor Wagner impotriva conducerii armate, in iunie.

- Conform unui proeminent jurnalist rus generalul Serghei Surovikin, care a condus pentru o vreme eforturile de razboi ale Rusiei in Ucraina, a fost demis din funcția de șef al forțelor aerospațiale ale țarii

- Un proeminent jurnalist rus a declarat marti ca generalul Serghei Surovikin, care a fost la un moment dat comandantul eforturilor de razboi ale Moscovei in Ucraina, a fost demis din functia de sef al fortelor aerospatiale ale tarii, informeaza Reuters. Nu a existat nicio confirmare oficiala a informatiei…

- Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al forțelor armate ale Rusiei, a aparut intr-o filmare transmisa de Ministerul Apararii in timp ce asculta un raport despre atacurile ucrainene cu rachete, in prima sa apariție in public dupa revolta eșuata din 24 iunie, relateaza Reuters.Aceasta filmare, despre…

- Informatii explozive care pun sub semnul intrebarii controlul pe care Putin il mai are asupra propriei Armate. Generalul rus Serghei Surovikin a fost membru VIP secret al gruparii de mercenari Wagner. Asta arata documente secrete intrate in posesia jurnaliștilor CNN.

- Documente citate de CNN sugereaza ca generalul rus Serghei Surovikin a fost un membru VIP secret al companiei militare private Wagner.Documentele, obținute de catre Centrul rus de investigații Dossier Center, arata ca Surovikin avea un numar de inregistrare personal la Wagner. Surovikin este listat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…

- Fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a acuzat sambata, 24 iunie, grupul paramilitar Wagner de o "lovitura de stat inscenata", relateaza agenția de stat RIA Novosti, potrivit CNN."Evoluția evenimentelor…