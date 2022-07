Rusia nu va furniza petrol ţărilor care impun plafonarea preţului (Banca Centrală) Rusia nu va furniza petrol tarilor care decid sa impuna un plafon asupra pretului titeiului sau, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Centrale, Elvira Nabiulina, transmite Reuters. Liderii G7 au cazut de acord sa analizeze optiunile cu privire la o plafonare a pretului pentru petrolul rusesc, inclusiv prin interzicerea unor servicii precum asigurarea necesara celor care vor sa transporte titei si produse petroliere, daca petrolul rusesc nu va fi achizitionat la un pret mai mic decat plafonul convenit. Propunerea G7, menita sa reduca veniturile Rusiei din exporturile de energie, intr-o incercare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, i-a indemnat luni pe europeni sa continue sanctiunile impotriva Moscovei si ‘sa reziste’ exploziei pretului la energie si alimente, consecinte directe ale razboiului in Ucraina, relateaza France Presse. ‘Acesta este un test de rezistenta pentru societatile…

- La reuniunea miniștrilor de externe din cadrul G20, care a avut loc vineri la Bali, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a criticat Occidentul pentru ca se concentreaza pe operațiunea militara a Moscovei in Ucraina in loc sa abordeze problemele economice globale. „Exista doar rusofobie furibunda…

- Liderii G7 au convenit sa analizeze introducerea unor plafonari de preț la importurile de petrol și gaze rusești pentru a incerca sa limiteze capacitatea Moscovei de a finanța razboiul in Ucraina, au declarat marți oficialii G7. Uniunea Europeana va analiza impreuna cu partenerii internaționali modalitați…

- Mai multe sancțiuni impotrivia Rusiei urmeaza sa fie anuntate de liderii G7. Franța, Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Japonia, Italia și Canada intenționeaza sa anunțe un set lung de noi sancțiuni, printre care și o incercare de plafonare a prețului la petrolul rusesc. Noile sanctiuni occidentale vizeaza lanțurile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca societatile petroliere rusesti nu-si vor opri sondele de petrol, in pofida sanctiunilor impuse de statele occidentale si a eforturilor acestora de a-si diminua dependenta fata de materiile prime energetice importate din Rusia, relateaza Reuters. Statele…

- Statele Unite au decis sa puna capat unei scutiri care permitea Moscovei sa iși plateasca datoriile in dolari, a anunțat marți Trezoreria americana, o decizie care ar putea impinge Rusia in incapacitate de plata, potrivit AFP, citata de TVR . Masura va intra in vigoare cu doua zile inainte de urmatorul…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra. Liderii mondiali sunt de parere ca imposibilitatea de a deschide porturile…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, ieri, Israelul ca sprijina "regimul neonazist" si "alimenteaza antisemitismul" din Ucraina, acuzatie care a intensificat disputa dintre cele doua state, care a inceput odata cu afirmatia ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit careia Adolf Hitler…