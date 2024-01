Rusia nu recunoaste ca a deportat copii ucraineni pe teritoriul sau

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dezmintit, marti, la ONU, acuzatiile Ucrainei, ale justitiei internationale si ale unor organizatii neguvernamentale conform carora ar fi deportat pe teritoriul sau mii de copii ucraineni. Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului ceruse, luni, Rusiei sa dea explicatii privind afirmatiile ca…

- O racheta a trupelor ruse a ucis 11 persoane, inclusiv cinci copii, in estul Ucrainei, a declarat un oficial local. Rachetele S-300 au lovit orașul Pokrovsk, pe teritoriul deținut de Ucraina, in regiunea Donețk, a spus guvernatorul regional, informeaza Rador Radio Romania."Inamicul lovește cu cinism…

- O stare de spirit sumbra planeaza peste soldații Ucrainei, in timp ce razboiul cu Rusia continua. In ciuda unei contraofensive dezamagitoare in aceasta vara și a semnelor de susținere financiara neclintita din partea aliaților, soldații ucraineni spun ca raman ferm hotarați sa caștige.

- Peste 2.400 de copii ucraineni, cu varste cuprinse intre șase și 17 ani, au fost duși in 13 centre din Belarus de la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei la inceputul anului 2022, potrivit unei cercetari publicate de Universitatea Yale.

- Peste 2.400 de copii ucraineni cu varste cuprinse intre sase si 17 ani au fost dusi in 13 centre din Belarus de la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei cercetari publicate joi de Universitatea Yale, relateaza Reuters, citat de news.ro.Procurorul general al Ucrainei a declarat in luna mai ca investigheaza…

- Forțele ucrainene au recapatat sambata controlul asupra satului Topoli din regiunea Harkov și au ridicat steagul național, a anunțat duminica Serviciul de Frontiera de Stat. Satul a fost capturat la inceputul razboiului de catre forțele ruse și a ramas ocupat in cele peste 20 de luni care au urmat.08:5812-11-2023Armata…

- Comisia Europeana (UE) lucreaza la o propunere legislativa prin care sa fie colectate profiturile (dobanzile) produse de activele financiare ale statului rus inghetate in UE, in vederea directionarii acestor beneficii catre reconstructia Ucrainei, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Sotii si alti membri de familie ai soldatilor ucraineni trimisi pe front in razboiul cu Rusia au participat vineri la manifestatii la Kiev, Odesa si in alte orase ale Ucrainei pentru a cere demobilizarea lor dupa 18 luni de serviciu in armata, relateaza agentia EFE.