- Guvernul japonez a declarat marti ca monitorizeaza cu atentie testele cu rachete antinava efectuate de Rusia in Marea Japoniei, denuntand totodata "intensificarea" activitatilor militare ale Moscovei in jurul arhipelagului nipon, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Tokyo a reactionat astfel la testele…

- Reacția Occidentului, inclusiv posibilele sancțiuni impotriva Federației Ruse, nu va afecta planurile Moscovei de a desfașura arme nucleare tactice in Belarus, a declarat presei purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit agenției Interfax."O astfel de reacție, bineințeles,…

- Rusia a afirmat ca nu-si va schimba planurile care prevad desfasurarea de arme nucleare "tactice" in Belarus, in pofida numeroaselor critici din partea tarilor occidentale, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Administratia de la Washington nu a observat, pana in prezent, indicii ca Rusia ar fi transferat armament nuclear in Belarus, a declarat duminica John Kirby, un oficial din cadrul Presedintiei SUA, in timp ce NATO a denuntat retorica "periculoasa" a Moscovei, scrie Mediafax.Presedintele rus, Vladimir…

- Vicepresedinta Bulgariei, Ilijana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin ca Rusia va muta in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie in urma deciziei Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu saracit, transmite agentia…

- Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", in timp ce NATO a criticat "retorica" nucleara "periculoasa si iresponsabila" a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Departamentul american al Apararii a declarat ca nu exista indicii ca Rusia se pregatește sa foloseasca arme nucleare dupa anunțul Moscovei de a staționa arme nucleare tactice in Belarus, conform Al Jazeera. „Am vazut rapoarte despre anunțul Rusiei și vom continua sa monitorizam aceasta situație”, a…

- Rusia va lua masuri adecvate daca Republica Moldova se va alatura deciziilor privind aplicarea de sancțiuni Uniunii Europene impotriva Moscovei, anunta Serviciul de presa al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, care citeaza declaratiile facute joi de purtatorul de cuvant al Ministerului…