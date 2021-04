Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In ultimele saptamani…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, vineri, asupra riscurilor izbucnirii unui razboi de amploare in Ucraina, iar, in contextul amplificarii tensiunilor, Statele Unite intentioneaza sa trimita doua nave militare in Marea Neagra, informeaza agentia Associated Press, anunța MEDIAFAX. "Kremlinul…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Un numar de 20 de avioane militare chineze au intrat vineri in spatiul aerian de aparare al Taiwanului, cea mai ampla incursiune raportata pana acum de Ministerul Apararii insulei, marcand o escaladare semnificativa a tensiunilor din stramtoarea Taiwanului, transmite Reuters preluat de news.ro…

- Emmanuel Macron i-a cerut marți președintelui iranian Hassan Rouhani ca Iranul sa faca „gesturi clare”, „fara întârziere” pentru „a reveni la respectarea obligațiilor sale” privind energia nucleara și a coopera pe deplin cu Agenția Internaționala pentru…

- Tot mai deranjata de prezenta militara americana la Marea Neagra, Rusia a simulat atacarea distrugatorului american USS Donald Cook, aflat in patrulare in zona. Asta dupa ce aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Force si Fortelor Aeriene Romane au exersat anihilarea apararii ruse la Marea Neagra.