- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca a intervenit personal, la sfarsitul lunii august, pentru a permite mutarea opozantului Alexei Navalnai in Germania pentru ingrijiri medicale, dupa ce acesta a fost otravit, relateaza AFP, citata de Agerpres."De indata ce sotia acestui cetatean mi…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a vizitat pe opozantul rus Aleksei Navalnii in timp ce acesta primea tratament intr-un spital din Berlin dupa presupusa sa otravire, a informat Der Spiegel, relateaza luni Reuters. Fara a cita surse, Der Spiegel a afirmat ca Merkel a mers sa îl vada…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a vizitat pe opozantul rus Aleksei Navalnii in timp ce acesta primea tratament intr-un spital din Berlin dupa presupusa sa otravire, a informat Der Spiegel, relateaza Reuters. Der Spiegel a afirmat, fara a cita surse, ca Merkel a mers sa il vada pe Navalnii in spitalul…

- CHIȘINAU, 11 sept – Sputnik. Rusia nu poate sa inițieze un dosar penal in cazul cu Alexei Navalnii in baza concluziilor medicilor germani, ”mai cu seama a laboratorului armatei germane”, a declarat purtatorul de cuvant al șefului statului Dmitri Peskov, informeaza RIA Novosti. ”Tot așa cum…

- Aleksei Navalnii, spitalizat de la 22 august la Berlin, „reactioneaza atunci cand i se vorbeste", a anuntat spitalul, precizand ca starea sanatatii i s-a imbunatatit. "Pacientul a fost scos din coma artificiala si este scos din ventilatia mecanica. El raspunde la stimuli verbali", a anuntat spitalul…

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului care a fost otravit, s-a imbunatatit. El a fost scos din coma indusa. Anuntul a fost facut anuntat astazi de spitalul Charite de la Berlin, unde se afla internat Navalnii, potrivit stiri.tvr.ro. Pacientul e conștient și reacționeaza…

- Situația liderului opoziției din Rusia se complica. In urma cu doar cateva minute medicii ruși au declarat ca nu au gasit otravuri in analizele lui Alexei Navalnii, informeaza agenția de presa Interfax.Citește și: SURPRIZA Rușii nu-l lasa pe Aleksei Navalnii sa plece in Germania: 'Decizia…