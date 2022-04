Rusia lui Putin: de la o „mare putere” la un „stat paria”

Mai mulți analiști au susținut ca decizia de a invada Ucraina pe 24 februarie a reflectat preocuparile personale ale lui Putin mai degraba decat necesitatea geopolitica și ca, pe masura ce acesta implinește 70 de ani in acest an, este din ce in ce mai preocupat de moștenirea sa istorica, potrivit unei analize Al Jazeera . Pentru Putin, cel mai important trecut este cel ce l-a entuziasmat pe disidentul și laureatul Nobel Alexander Soljenițin: perioada in care popoarele slave au fost unite in cadrul regatului creștin ortodox al Rusiei Kievene. Kievul a fost in inima acestuia, transformand Ucraina…