Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat vineri ca nu este optimist in privinta unei extinderi a tratatului Noul Start dintre tara sa si SUA pentru controlul armelor nucleare, a relatat RIA preluata de Reuters. Lavrov a subliniat ca riscurile unei confruntari nucleare s-au accentuat serios in ultima vreme, dar a asigurat ca Moscova este gata de discutii cu Washingtonul privind controlul asupra noilor sisteme de armament. Reprezentanti ai Rusiei si SUA s-au reunit la sfarsitul lunii iunie la Viena pentru a discuta despre prelungirea tratatului "New Start" (sau START 3), un acord bilateral…