Rusia: Kremlinul respinge apelurile occidentale de a-l elibera pe Navalnîi Alexei Navalnîi a fost arestat în Rusia, pentru ca ar fi încalcat masuri de control judiciar, la întoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența în Germania



Kremlinul a anuntat marti ca &"nu va lua în considerare&" cererile occidentale de a-l elibera pe opozantul rus Alexei Navalnîi si a avertizat împotriva apelului acestuia la manifestații în Rusia, scrie cotidianul belgian Le Soir, citat de Rador.



&"Nu putem si nu vom lua în considerare aceste declaratii&" facute la Berlin, Paris, Washington, Bruxelles sau Londra, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, transmite Reuters. Foto: (c) Polina Ivanova/REUTERS Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii…

- Autoritatea penitenciara din Rusia (FSIN) a confirmat ca agentii l-au retinut pe Navalnii, cel mai cunoscut critic al presedintelui Vladimir Putin, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Navalnii a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat dupa otravirea cu agent…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia, desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi…

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- „Nu am îndoieli ca Putin a ordonat sa fiu otravit”, a declarat Aleksei Navalnîi, avocat și oponent al lui Vladimir Putin, într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, la trei luni dupa ce a parasit Spitalul Charité din Berlin, unde a ramas mai bine…

- Moscova este din nou condamnata la CEDO pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou marti Rusia pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi, opozantul numarul…