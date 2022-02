Rusia, izolată și condamnată pentru invazie în cadrul Consiliului de Securitate al ONU SUA iau in calcul sa mute ambasada din Ucraina in Polonia dupa ce armata Rusiei a intrat in Donbas luni noapte. SUA au evacuat luni personalul Departamentului de Stat și operațiunile ambasadei din Ucraina in Polonia, pe fondul temerilor ca elementele de securitate s-ar putea deteriora rapid in urmatoarea perioada: „Din motive de securitate, personalul Departamentului de Stat aflat in prezent in Liov va petrece noaptea in Polonia”, potrivit unui comunicat citat de Bloomberg . Criza provocata de Rusia a intrat luni noapte in faza acuta: Președintele Vladimir Putin a semnat luni seara decretele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

