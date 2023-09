Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi mentine planurile de a reduce deficitul bugetar in urmatorii ani, in timp ce se asigura ca apararea nationala si fortele armate, raman bine finantate, a declarat ministrul rus al Finantelor.

- Ministrul de externe chinez Wang Yi i-a spus omologului sau rus Serghei Lavrov, intr-o convorbire telefonica desfasurata luni, ca Beijingul va mentine o pozitie independenta si impartiala in privinta Ucrainei, in incercarea de a gasi o reglementare politica, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Ministerul rus de Finante intentioneaza sa reduca diferenta de pret (discountul) la calculul taxelor pentru exporturile de petrol rusesc pana la 20 de dolari per baril, de la 25 de dolari per baril in prezent, a declarat astazi ministrul Finantelor, Anton Siluanov, transmite Reuters.

- Rusia a incheiat prima jumatate a anului cu un deficit bugetar de 2.600 miliarde de ruble (28,26 miliarde de dolari), pe fondul diminuarii cheltuielilor si cresterii veniturilor in luna iunie, ceea ce ajuta Moscova in efortul sau de a tine sub control finantele Rusiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Comparativ,…

- Rusia reduce gradual personalul de la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, pe care o ocupa din primele zile ale invaziei, a anunțat astazi Directia principala de informatii de pe langa Ministerul ucrainean al Apararii (GUR), potrivit Reuters si Ukrainska Pravda.