Rusia își continuă decuplarea de Occident: Fondul suveran al țării își va lichida toate activele în dolari ​Fondul suveran al Rusiei îsi va vinde toate activele în dolari americani pentru a majora ponderea detinerilor în alte valute, a anunțat joi ministrul rus al finantelor, adaugând ca aceste modificari ar urma sa aiba loc pe parcursul urmatoarelor saptamâni, transmit Reuters și Agerpres.



Rusia si-a redus treptat detinerile în dolari, dupa ce Occidentul a introdus sanctiuni Moscovei pentru anexarea peninsulei Crimeea în 2014, si de asemenea încearca sa se decupleze partial de la sistemul financiar occidental.



