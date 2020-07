Rusia: Intențiile Turciei privind Hagia Sophia, „o amenințare” pentru civilizația creștină © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVASBORu: Miscarea Black Lives Matter capata un caracter anticreștinBUCURESTI, 7 iul – Sputnik, Doina Crainic. Autoritațile ruse și Biserica Ortodoxa si-au exprimat luni (6 iulie) ingrijorarea cu privire la intentia președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, de a converti fosta Hagia Sophia din Istanbul intr-o moschee. Patriarhul Rusiei Kirill a spus intr-o declarație ca este „profund ingrijorat” cu privire la o posibila schimbare a statutului „unuia dintre cele mai marete monumente ale culturii creștine”, „deosebit de drag Bisericii Ruse”, mostenitoare… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

