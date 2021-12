Stiri pe aceeasi tema

- Nadejda Tolokonnikova face parte dintre cele trei membre ale Pussy Riot condamnate la inchisoare in 2012 dupa ce au interpretat o „rugaciune punk” contra presedintelui Vladimir Putin in catedrala moscovita Hristos Mantuitorul, scena care i-a adus celebritatea mondiala grupului Pussy Riot.

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca este nedrept ca Moscova sa fie invinuita de preturile-record la gaze naturale din Europa, in conditiile in care, afirma liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom isi indeplineste toate obligatiile in privinta livrarilor, transmite Reuters,…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Președintele rus Vladimir Putin a spune ca Belarusul nu l-a consultat inainte de a amenința cu reducerea fluxurior de gaze naturale rusești catre Europa. O astfel de mișcare ar risca sa afecteze legaturile dintre Minsk și aliatul sau cheie, Moscova, a avertizat liderul de la Kremlin, potrivit Reuters.

- In incercarea de a reduce din amploarea actualului val pandemic, capitala rusa, Moscova, inchide temporar, de joi, toate serviciile neesențiale.La ordinul presedintelui Vladimir Putin, toti cetatenii vor avea concediu platit saptamana viitoare. Liderul de la Kremlin a cerut ca varstnicii și nevaccinații…