Rusia începe să testeze pe adolescenţi vaccinul Sputnik Rusia a inceput testele clinice pentru a determina eficacitatea vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V in randul adolescentilor, a informat luni Ministerul rus al Sanatatii, citat de Agerpres . In declaratii acordate agentiei TASS, responsabila medicinei preventive pentru copii din cadrul linisterului, Leila Namzova-Baranova, a precizat ca la aceste teste participa aproximativ 660 de minori, cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani. Testele din faza I si II vor avea loc in doua spitale din Moscova, a subliniat ea. Viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, a declarat ca testele deja au inceput in capitala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

