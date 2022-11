Stiri pe aceeasi tema

- Barajul Kakhovka din sudul Ucrainei a devenit obiectul unor speculații intense, in condițiile in care forțele Kievului au avansat cu o contraofensiva in regiunea Herson in ultimele saptamani, scrie The Moscow Times.

- Singurul crematoriu din regiunea vestica a Rusiei s-a inchis forțat din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana in urma declanșarii razboiului de Moscova impotriva Ucrainei, scrie The Moscow Times. Crematoriul, situat in orașul Voronej, la sud de Moscova, nu poate inlocui cuptorul stricat, de…

- Poliția din Finlanda trage un semnal de alarma cu privire la contrabanda pe care o fac bandele criminale cu arme din Ucraina care au fost donate Kievului de catre Occident pentru a se aputea apara in fața invaziei ruse, a relatat duminica postul de televiziune finlandez Yle, potrivit The Moscow Times.Arme…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a discutat vineri la telefon cu omologul sau american, Lloyd Austin, in cadrul convorbirii fiind abordate subiecte precum razboiul din Ucraina, a anunțat vineri Ministerul Apararii de la Moscova pe canalul sau oficial de Telegram, potrivit The Moscow Times .…

- Rusia pompeaza pe piața mondiala aproape la fel de mult petrol ca inainte de invazia sa in Ucraina. Odata cu creșterea prețului petrolului, Moscova caștiga insa acum și mai mulți bani, remarca prestigioasa publicație financiara americana „The Wall Street

- Rusia a recunoscut vineri ca se inregistreaza o crestere a presiunii sanctiunilor impuse de Occident, in pofida efectului negativ al restrictiilor economice chiar asupra tarilor care promoveaza o astfel de politica, transmite EFE.

- Autoritațile de la Moscova au dispus arestarea a mii de ruși care au protestat impotriva razboiului, in cele șase luni care au trecut de la invadarea Ucrainei, informeaza The Moscow Times . Potrivit datelor publicate miercuri, 24 august, de un grup independent pentru drepturile omului, aproximativ 16.500…

- Turcia si-a dublat importurile de petrol rusesc in acest an, potrivit datelor Refinitiv Eikon, in contextul in care cele doua tari sunt pregatite pentru o cooperare mai larga in domeniul economic si in special al comertului cu energie, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei.