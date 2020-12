Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare.

- Camera inferioara a Parlamentului Rusiei a aprobat, în lectura finala, miercuri, proiectul unei legi care introduce pedeapsa cu închisoarea pentur persoanele gasite vinovate de comentarii calomnioase pe internet sau în media, relateaza Reuters. Proiectul de lege, care mai are nevoie…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii a declarat luni ca o echipa de agenti ai serviciului secret rus FSB (Serviciul Federal de Securitate) a incercat sa-l ucida la ordinul presedintelui Vladimir Putin, transmite DPA. Potrivit unei inregistrari postate pe YouTube de Navalnii, aceasta echipa…

- Vremurile in care SUA si Rusia decideau asupra celor mai importante problemele ale lumii au trecut, a spus joi presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca acum Germania si China se indreapta spre statutul de superputeri, scrie Agerpres, citata de Digi24.

- Autor: Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 08:44 Petru ROMOȘAN S-a facut vreodata un sondaj in care populatia sa fie intrebata daca estimeaza ca, in majoritate, politicienii sunt niste farsori, niste simulanti, impostori, niste mincinosi patologici sau simpli escroci ? Nu, nu s-a facut. Daca s-ar pune…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters.In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters, citata de Agerpres.”Sustin ca Putin se afla in spatele infractiunii si nu am…