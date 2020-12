Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare.

- O noua runda de sanctiuni britanice impotriva unor indivizi rusi pentru presupuse abuzuri ale drepturilor omului in Cecenia este "neintemeiata" si Moscova ar putea riposta, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, citat de Reuters. "Fara indoiala, acest demers incarcat de politica va avea un…

- Relatii dintre Rusia si Uniunea Europeana se deterioreaza rapid, a declarat vineri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, raspunzand unei intrebari despre posibile sanctiuni europene impotriva Moscovei in urma otravirii opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. Vorbind intr-o conferinta de presa…

- Germania si partenerii sai din cadrul Uniunii Europene (UE) vor conveni in urmatoarele zile asupra unui raspuns comun la otravirea in Rusia a principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, cu agent neurotoxic din familia Noviciok, a declarat miercuri ministrul de externe german Heiko Maas,…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat luni ca este dispusa sa trimita experti in Rusia, pentru a sprijini ancheta privind presupusa otravire a opozantului Aleksei Navalnii, transmite Reuters. OIAC a precizat ca a primit o joia trecuta o cerere in acest sens din partea Moscovei…

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters.In luna august, Navalnii a fost transportat cu avionul din Rusia la Berlin dupa…

