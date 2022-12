Rusia foloseşte cartuşe vechi de 40 de ani, afirmă un oficial american Rusia apeleaza la munitie veche de zeci de ani, cu rate de esec ridicate, in timp ce isi epuizeaza stocurile pentru a duce la bun sfarsit invazia de aproape 10 luni din Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de Reuters "Ei au scos din stocul de munitie imbatranita (al Rusiei), ceea ce indica faptul ca sunt dispusi sa foloseasca acea munitie mai veche, dintre care unele au fost produse initial in urma cu mai mult de 40 de ani", a declarat oficialul, sub rezerva anonimatului. Statele Unite acuza Rusia ca apeleaza la Iran si la Coreea de Nord pentru mai multa putere de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

