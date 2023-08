Stiri pe aceeasi tema

- Este a doua asemenea acuzație pe care Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) il face in aceasta saptamana. Potrivit presei de stat din Rusia, nava asupra careia s-au gasit joi explozibili era in drum din Turcia catre Rusia pentru a incarca cereale și a intrat anterior intr-un port ucrainean, relateaza…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a anunțat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne. „Rusia,…

- Intr-o dezvoltare neașteptata care a zguduit piețele financiare, Rusia a decis sa se retraga din acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, provocand o creștere semnificativa a cotației graului. Anunțul a venit luni, cu traderii de pe piețele globale reacționand rapid la știre, potrivit Reuters.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni, 17 iulie, convins ca omologul sau rus Vladimir Putin vrea ”sa continue acordul” privind cerealele ucrainene, in ciuda recentelor anunturi in sens contrar ale Moscovei, transmite AFP și Agerpres . ”Cred ca, in pofida declaratiei de astazi,…

- Oficiali rusi de rang inalt au declarat vineri ca acordul pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra nu poate fi prelungit in circumstantele actuale, dar au dat asigurari ca Moscova lucreaza pentru a se asigura ca tarile mai sarace nu vor suferi o criza alimentara atunci cand acesta se va incheia,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat luni ingrijorat de faptul ca Rusia va renunta din 17 iulie la acordul ce permite exportul in conditii de siguranta a cerealelor si ingrasamintelor din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Moscova a amenintat ca va renunta…

- ONU a propus Kievului, Moscovei si Ankarei sa inceapa lucrarile pregatitoare pentru tranzitul amoniacului rusesc prin Ucraina, incercand sa salveze astfel acordul ce permite exporturi sigure de cereale ucrainene pe Marea Neagra, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa apropiata discutiilor. Pe masura…