Rusia si-a expus nemultumirea in fata oficialilor turci pentru ca armata ucraineana foloseste dronele Bayraktar TB2, fabricate in Turcia. Ankara a transmis Moscovei ca Baykar Technologies, compania turca producatoare de drone, este o companie privata, iar achizitia de catre Ucraina a dispozitivelor a fost finalizata inainte de razboi, a declarat un oficial turc in cadrul […]