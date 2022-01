Rusia continua transferul avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient in Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune Allied Resolve 2022, a comunicat, miercuri, Ministerul Apararii rus. Aplicațiile militare intervin in contextul unor tensiuni crescute intre Rusia si Occident, legate de Ucraina. Statele Unite au avertizat Belarusul ca se expune unei riposte „rapide” si […] The post Rusia continua transferul de avioane de lupta Su-35S in Belarus. SUA avertizeaza Minsk-ul cu privire la pericole appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…