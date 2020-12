Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Jirinovski, deputat in Duma de Stat si lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia, a declarat ca, daca autoritatile Republicii Moldova vor incerca sa puna in aplicare retragerea trupelor ruse din Transnistria, contingentul rusesc nu va fi retras, ci se va dubla sau chiar tripla, amenintand…

- Vladimir Jirinovski, deputat in Duma de Stat si lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), a declarat recent la televiziunea publica rusa Rossia-1 ca, daca autoritatile Republicii Moldova vor incerca sa puna in aplicare retragerea trupelor ruse din Transnistria, contingentul…

- Ministrul Aureliu Ciocoi a participat in format de videoconferința la lucrarile celui de-al 27-lea Consiliu Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE). Miniștrii de externe ai celor 57 de state participante la OSCE au abordat evoluțiile in domeniul securitații…

- Forțele rusești de menținere a pacii se afla in regiune in primul rand pentru menținerea stabilitații, așa a raspuns ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la propunerea președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor din Transnistria.…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a considerat cererea Maiei Sandu drept iresponsabila. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut retragerea armatei ruse din Transnistria. "Este dificil sa judecam ce anume avea in vedere doamna Sandu atunci cand a anunțat necesitatea retragerii…

- Președintele ales al Republicii Moldova a cerut retragerea trupelor rusești din Transinstria și inlocuirea lor cu observatori OSCE. Kremlinul a replicat la declarațiile facute de Maia Sandu și transmite ca „o schimbare a status quo-ului in Transnistria ar putea duce la o destabilizare”, scrie siteul…

- CHIȘINAU, 11 nov – Sputnik. Ministerul rus de Externe a venit cu o reacție in preajma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, pronunțandu-se impotriva oricaror imixtiuni din externe in procesul electoral. ”Rusia urmarește cu atenție mersul campaniei prezidențiale…