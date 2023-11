Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a apreciat vineri ca dorinta NATO de a dispune de un analog militar al spatiului Schengen in Europa, unde fortele armate ale aliantei sa se poata deplasa liber pentru a contracara Rusia, creeaza tensiuni sporite si constituie un motiv de ingrijorare, informeaza Reuters.

- Alexander Zollfrank, șeful Comandamentului comun al NATO pentru sprijin și logistica in spatele zonei, și-a exprimat dorința de a crea un „Schengen militar”, care sa permita forțelor țarilor aliate sa se deplaseze liber. Potrivit Reuters, care l-a intervievat pe Zollfrank, forțele NATO intampina obstacole…

- NATO considera ca o birocrație excesiva ingreuneaza mișcarile de trupe in Europa. Aceasta problema ar putea duce la intirzieri semnificative in cazul unui conflict cu Rusia. Dupa cum relateaza RBC-Ucraina, acest lucru a fost declarat de șeful comandamentului logistic al NATO, generalul-locotenent Alexander…

- Ministerul Justitiei din Rusia a desemnat The Moscow Times, un ziar difuzat in format online in limbile engleza si rusa, drept "agent strain", a anuntat publicatia in cauza vineri seara, transmite sambata Reuters, potrivit Agerpres. Incadrarea ca "agent strain" presupune ca mass-media si jurnalistii…

- Cooperarea cu Europa in domeniul energiei a fost inghețata sau inutila, deoarece țarile europene au trecut prin momente dificile și au perspective de creștere slabe, a declarat fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, informeaza Reuters."Europa s-a castrat in mod sangeros și fara anestezie prin…

- Intr-o convorbire cu presa, Peskov a aratat ca Biden se referea la o lume “americano-centrica”, iar aceasta nu va exista in viitor. Schimbul de remarci ilustreaza foarte bine, potrivit Reuters, concurenta intre Rusia si Statele Unite, in contextul razboaielor din Ucraina si Gaza. Moscova incearca sa…

- Kremlinul a declarat marti ca este "putin probabil" ca relatiile Rusiei cu Varsovia sa se imbunatateasca dupa ce opozitia proeuropeana a castigat alegerile parlamentare din Polonia, care este unul dintre principalii sustinatori ai Ucrainei in Europa, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment,…

- Rusia va finaliza conducta pentru aprovizionarea Chinei cu gaze - Power of Siberia 2 - care ar urma sa traverseze Mongolia, a anuntat miercuri vicepremierul rus Alexander Novak, pentru o revista a Ministerului Energiei, transmite Reuters, conform Agerpres.Moscova vrea ca prin conducta de 2.600 km…