Rusia cere despăgubiri de 4,2 milioane de euro pentru cei 40 de reni din Norvegia care au stat pe teritoriul său Rezervația naturala Pasvik din Rusia a calculat ca animalele au provocat daune semnificative zonei naturale protejate. Suma de despagubire este comparabila cu ceea ce platesc companiile petroliere pentru scurgerile mari, thebarentsobserver.com. Rezervația naturala Pasvik din regiunea Murmansk cere 47 de milioane de coroane norvegiene (4,2 milioane de euro) drept compensație pentru cei 40 de reni din Norvegia care au stat pe teritoriul sau timp de doua luni. Potrivit experților ruși, animalele au provocat daune naturii, iar recuperarea va dura ani de zile. Renii din Norvegia au ajuns in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

